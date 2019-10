Fleischfreie Alternativen McDonald's testet Beyond Meat

Foto: Beyond Meat McDonald's testet einen veganen Burger von Beyond Meat.

Die Fast-Food-Kette McDonald's nimmt in Kanada den veganen Burger von Beyond Meat für zwölf Wochen in ihr Sortiment auf.

Auf der Menükarte von 28 McDonald's Restaurants im Südwesten Ontarios steht seit heute der P.L.T. (Plant. Lettuce. Tomato.) mit einem vegane