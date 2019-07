Fleischfreie Alternativen Metro bringt die Beyond Sausage

Foto: Beyond Meat Nach dem Beyond Burger kommt die Beyond Sausage nach Europa.

Themenseiten zu diesem Artikel: Erbesenprotein Bratwurst

Nach dem Beyond Burger kommt die Beyond Sausage in den deutschen Handel. Der Großhändler Metro startet jetzt mit der Wurst aus Erbsenprotein als Alternative zur klassischen Bratwurst. Zielgruppe sind Gastronomie-Betriebe und Imbisse, die ihr veganes Angebot erweitern wollen.

Seit kurzem ist die Beyond Sausage in allen deutschen Metro- und Metro Gastro-Großmärkten verfügbar. Die pflanzenbasierte Bratwurst wi