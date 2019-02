Fleischfreie Alternativen PHW vertreibt Just Egg

Foto: Just Mungobohnenpaste als Ei-Ersatz gibt es bald auch in Deutschland zu kaufen.

Die PHW-Gruppe baut ihr Engagement bei alternativen Proteinquellen aus. Die Wiesenhof-Mutter vertreibt ab Herbst den veganen Ei-Ersatz "Just Egg".

Gelber Brei in der Flasche, hergestellt aus Mungobohnen: Das ist "Just Egg". In die heiße Pfanne gegossen nimmt es das Aussehen von Rührei