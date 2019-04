Fleischfreie Alternativen Tyson lässt Beyond Meat ziehen

Foto: Beyond Meat Tyson stößt seinen 6,5 Prozent-Anteil an Beyond Meat ab. Der dürfte etwa 1,2 Mrd. US-Dollar wert sein

Die Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen waren zuletzt äußerst angespannt, insbesondere nachdem Tyson CEO Noel White bekannt gegeben hatte, dass das Unternehmen seine eigenen pflanzlichen Proteinprodukte entwickeln will. Nun zieht der US-Fleischvermarkter die Konsequenz und stößt seine Anteile an Beyond Meat ab. Darüber berichtet der amerikanische Wirtschaftskanal CNBC.

Scheinbar ließ Beyond Meat den Vertreter von Tyson Ventures nicht mehr an den Sitzungen des Vorstands teilnehmen, obwohl ihm dieses Recht vertra