Friland Neuer Name und neue Leitung

Foto: Friland Am 1- September übernimmt Henrik Biilmann die alleinige Geschäftsführung bei Friland in Kiel.

Von September an wird Friland J. Hansen frisches sowie tiefgekühltes Bio-Fleisch in Deutschland und Europa unter dem neuen Namen Friland Deutschland vermarkten. Verantwortlich zeichnet in Kiel künftig der Chef der dänischen Muttergesellschaft Friland A/S, Henrik Biilmann.

Jürgen Hansen (58), Geschäftsführer des Kieler Biofleisch-Vermarkters Friland J. Hansen, verlässt das zu Danish Crown gehören