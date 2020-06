Geestland Putenspezialitäten Corona bei Wiesenhof

Foto: PHW Der Puten-Schlachtbetrieb gehört mehrheitlich zur PHW-Gruppe.

Nach dem heftigen Corona-Ausbruch bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen ist das Virus nun auch in einem Wiesenhof-Betrieb des PHW-Konzerns in Niedersachsen entdeckt worden.

Auf dem Wiesenhof-Schlachthof Geestland Putenspezialitäten (GPS) im niedersächsischen Wildeshausen (Landkreis Wildeshausen) wurden