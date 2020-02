Geflügelgrippe Erster Fall in Deutschland

Foto: imago images / CHROMORANGE Jetzt hat die Geflügelgrippe 2020 den ersten Nutztierhalter in Deutschland getroffen.

Die Geflügelgrippe ist in einem Nutztierbestand in Baden-Württemberg festgestellt worden. In Polen rätseln die Fachleute unterdessen über die Ansteckungsquelle.

Im Hohenlohekreis ist ein Fall der hochansteckenden Geflügelgrippe des Subtyps H5N8 aufgetreten. Nach dem Melderegister der Internationalen Tierg