Geflügelgrippe Weitere Fälle bei polnischen Enten

Foto: imago images / f8 das Bild In Polen hat die Vogelgrippe zahlreiche Entenhalter getroffen.

In Polen sind jetzt 24 Fälle von Geflügelgrippe bekannt. Außerdem trifft sie mehr Länder in Osteuropa. In Deutschland ist Ruhe eingekehrt.

In Polen werden kontinuierlich neue Fälle der hochansteckenden Geflügelgrippe des Subtyps H5N8 gemeldet. Die jüngsten vom Staatlichen V