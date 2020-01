Gerichtsurteil „Topf Secret“ darf informieren

Foto: Foodwatch Foodwatch und die Transparenz-Initiative FragDenStaat haben gemeinsam die Online-Plattform Topf Secret ins Leben gerufen.

Themenseiten zu diesem Artikel: Hygienekontrolle Foodwatch DEHOGA

Verbraucher haben einen Rechtsanspruch zu erfahren, was die amtlichen Hygienekontrollen in Lebensmittelbetrieben ergeben haben. Foodwatch sieht in der Entscheidung eine Signalwirkung.

Im juristischen Streit um die Verbraucher-Plattform „Topf Secret“ hat die Verbraucherorganisation Foodwatch einen Erfolg erzielt. Der Verw