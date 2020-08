Grillmeisterschaft Roste glühten an sieben Hotspots

Foto: mm Ein Bild aus vergangenen Tagen: Ein Grillteam bei der Arbeit in Fulda.

Themenseiten zu diesem Artikel: Grillmeisterschaft

Statt wie in den vergangenen Jahren auf dem Messegelände in Fulda wurde die Deutsche Grill- und Barbecue-Meisterschaft 2020 dezentralisiert und coronabedingt an mehreren „Hotspots“ durchgeführt. Feuer + Eisen sichert sich den Sieg in diesem Jahr.

Insgesamt 19 Teams verteilten sich auf insgesamt sieben Standorte im gesamten Bundesgebiet. Die Wettkämpfe fanden in Henstedt-Ulzburg, Binnen-Gli