Großbritannien 2 Sisters bereinigen ihr Geflügelgeschäft

2 Sisters investiert in Großbritannien weiter in die Geschäftsbereiche Geflügel und Fox's Biscuits (Gebäck). Gleichzeitig will man aber die Anzahl der Geflügelstandorte in Großbritannien reduzieren. Ziel sind kürzere, effizientere Lieferketten und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das geht aus einer Unternehmensmeldung hervor.

"Unsere erklärte Strategie ist es, die Nummer eins unter den Geflügelunternehmen in Europa zu werden", unterstreicht CEO Ronald Kers in der