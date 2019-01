Handel mit Schweinefleisch Deutschland gewinnt Marktanteile in China zurück

Foto: uk Deutschlands Schweinefleischlieferanten konnten ihre Ausfuhren um ein Viertel im Vergleich zur schwachen Vorjahresperiode steigern.

Die chinesischen Schweinefleischimporteure haben in den ersten drei Quartalen 2018 in etwa so viel Ware bei ihren internationalen Lieferanten geordert wie im Vorjahreszeitraum, während der Bezug von Schlachtnebenerzeugnissen merklich eingeschränkt worden ist.

Die Einfuhr von frischem und gefrorenem Schweinefleisch belief sich laut dem Dachverband der dänischen Land- & Ernährungswirtschaft (L&a