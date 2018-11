Handel mit Schweinefleisch EU-Ausfuhren behaupten sich

Foto: jus

Die Exporteure von Schweinefleisch der Europäischen Union haben Absatzverluste in China und Hongkong weggesteckt und in den ersten drei Quartalen 2018 sogar etwas mehr Ware in Drittländer verkaufen können als im Vorjahreszeitraum.

Die Gesamtausfuhr einschließlich Nebenerzeugnissen lag bei 1,89 Mio. t; das waren 21.710 t oder 0,8 Prozent mehr als von Januar b