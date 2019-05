IFFA 2019 Startschuss gefallen

Foto: jus Mit dem Zerschneiden des roten Bands startete die IFFA.

„Bei besonders tapferen Steuerzahlern komme ich ausgesprochen gern zum runden Geburtstag“, meinte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer mit einem Augenzwinkern, als er am Samstagmorgen die IFFA in Frankfurt am Main eröffnete.

Als die Fleischer-Fachmesse vor 70 Jahren zum ersten Mal an den Start ging, stand Deutschland noch im Zeichen des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltk