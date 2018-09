Jagdsaison Rekordabschuss von Wildschweinen

Foto: Pixabay Gruppe von Wildschweinen. Die Schwarzkittel schleppen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in die Europäische Union ein.

Themenseiten zu diesem Artikel: Afrikanische Schweinepest

Die Jäger in Deutschland haben in der Jagdsaison 2017/2018 so viele Wildschweine erlegt wie niemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Wie der Deutsche Jagdverband (DJV) auf der Grundlage vorläufiger Daten mitteilte, belief sich die „Rekordstrecke“ auf mehr als 820.00