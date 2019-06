Kennzeichnung Auch Nestlé setzt auf Nutri-Score

Foto: amine1976 / fotolia.com Beispielsweise in Frankreich, Belgien und der Schweiz wird der Nutri-Score bereits von den Gesundheitsbehörden empfohlen.

Der Schweizer Lebensmittelriese hat ebenfalls seine Unterstützung für das farbcodierte Kennzeichnungssystem für Nährwerte angekündigt. Der Nutri-Score soll zunächst in den Ländern eingeführt werden, in denen die Gesundheitsbehörden dieses Kennzeichnungssystem unterstützen. In Deutschland vorerst nicht.

Der Nutri-Score ist ein freiwilliges Front-of-Pack-Kennzeichnungssystem, das Lebensmittel und Getränke nach ihrem Ernährungsprofil klassifiz