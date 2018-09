Lebensmittelhandel Metro kämpft jetzt allein

Foto: Metro

Themenseiten zu diesem Artikel: Lebensmittelhandel

Für den Handelskonzern Metro bleiben die Zeiten turbulent. Nachdem die Familie Haniel ihren Anteil an den Investor an EP Global Commerce verkaufte, will nun die Media-Saturn-Mutter Ceconomy ihre Beteiligung an der Düsseldorfer Aktiengesellschaft verkaufen.

Auch für dieses Wertpapierpaket steht EP Global Commerce zur Übernahme bereit. Mitte September wurde bekannt, dass der Cash-& Carry-Spez