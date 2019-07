Lieferservice Picnic will Rewe überholen

Foto: Picnic Der Online-Supermarkt Picnic bietet ein volles Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln.

Picnic will Rewe mit hohen Wachstumsraten die Position als führender Lebensmittel-Lieferdienst streitig machen.

Der niederländische E-Food-Händler bedient seit dem Start vor einem Jahr 37.000 Kunden in sieben Regionen in Nordrhein-Westfalen, in denen a