Lieferservice Uber bringt das Essen mit der Drohne

Foto: Pixabay Uber will Essenslieferungen mit Drohnen testen.

Uber will Burger, Sushi und Co in San Diego per Drohnen liefern. Allerdings sollen die Flugroboter nicht direkt zum Kunden fliegen.

Uber will Essen per Drohne liefern. Entsprechende Tests mit Mc Donald’s seien bereits abgeschlossen, sagte der Fahrdienstleister auf seinem Uber