Milliardeninvestition JBS setzt in Brasilien auf Wachstum

Foto: imago images / Fotoarena Die brasilianischen Standorte des Konzerns sollen in den kommenden Jahren modernisiert werden.

Der internationale Fleischkonzern baut seine Kapazitäten in der Heimat massiv aus. Damit will sich JBS für die wachsende Nachfrage rüsten.

In den nächsten fünf Jahren will JBS in Brasilien 8 Mrd. Real. (1,71 Mrd. Euro) in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren