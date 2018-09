Nach Foodwatch-Vorwürfen Tönnies geht in die Offensive

Foto: DFV Frisch gekuttertes Brät.

Deutschlands größter Schlacht- und Zerlegekonzern wehrt sich gegen Anschuldigungen durch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch. Dabei geht es um angebliche schwere Hygienemängel in der Wurstproduktion am Standort Landsberg am Lech.

Die Tönnies-Gruppe sucht die Öffentlichkeit. Anlass dafür sind Vorwürfe durch Foodwatch. Die „Essensretter“- wie sich