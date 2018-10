Nach Tierschutzverstößen Behörden greifen durch

Foto: Soko Tierschutz Eine schwer verletzte "downer" Kuh leidet über Nacht im Schlachthof Blohm bei Stendal. Das Tier wurde nach Angaben der Soko Tierschutz vor der versteckten Kamera mit Elektroschocks gequält und mit einem Gabelstapler umher geschleift.

Der Verein „Soko Tierschutz" wirft der Fleischbranche kriminelle Machenschaften und grobe Tierschutz-Verstöße vor. Der Landkreis Osnabrück schließt nach Video-Sichtung einen Schlachthof. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die beschriebenen Zustände sind grausam: Tiere, die per Seilwinde in den Tod gezogen, per Gabelstapler umher geschleift, verprügelt oder mit