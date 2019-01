Nachhaltigkeit McDonald's präsentiert Best Beef 2.0

Foto: McDonald's McDonald's Stand auf der Internationalen Grünen Woche. Hier erfahren Besucher mehr über Best Beef 2.0. Außerdem kann mit einer Datenbrille eine virtuelle Restauranttour absolviert werden.

"Best Beef Programm 2.0" ist der Name der firmeneigenen Initiative für nachhaltigere Rinderhaltung bei Zulieferern von McDonald's Deutschland. Das Programm soll Mitte diesen Jahres starten und bessere Bedingungen in der Tierhaltung fördern. Vorgestellt wurde das Konzept im Rahmen der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. Die Messe läuft noch bis zum 27. Januar.

McDonald's verstehe sich als ein wichtiger Partner der heimischen Landwirtschaft, heißt es in einer Mitteilung. So bezog der Marktführ