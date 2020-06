Niederlande Weitere Schlachthöfe wegen Corona geschlossen

Foto: imago images / Pro Shots 21 Mitarbeiter des Schlachtbetriebs von Van Rooi Meat in Helmond haben sich mit Corona infiziert.

Es gibt neue Corona-Infektionen in niederländischen Schlachthöfen. "Deutsche Verhältnisse" gebe es aber nicht, versichert der Zentralverband der niederländischen Fleischwirtschaft.

In den Niederlanden sind in der vergangenen Woche neue Corona-Infektionen in Schlachthöfen bekannt geworden. Ein Betrieb der Firma Van Rooi Meat