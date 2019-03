Onlinehandel Neue Plattform für Fleisch

Foto: Screenshot: beefensteak.nl Beef&Steak liefert jetzt auch in Deutschland.

Mit Beef&Steak geht jetzt ein weiterer Onlinehändler für Fleisch in Deutschland an den Start. Anbieter ist ein Unternehmen in den Niederlanden.

Wer gutes Fleisch gern online als Postpaket ordert, hat jetzt einmal mehr die Qual der Wahl. Neben den etablierten Plattformen stößt mit Be