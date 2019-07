Onlinehandel Picnic greift in NRW an

Foto: Picnic Picnic startet nun auch in Langenfeld und Monheim.

Picnic expandiert weiter in Nordrhein-Westfalen: Ende August will der Online-Supermarkt seinen Service in Langenfeld und Monheim parallel starten, wie das Unternehmen jetzt mitteilt.

Aktuell bedient der E-Food-Händler bereits 37.000 Kunden in sieben Regionen in Nordrhein-Westfalen. Vor gut einem Jahr waren die Niederlände