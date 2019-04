Ostern Mehr Lebensmittel im Nest

Foto: angieconscious / pixelio.de

Themenseiten zu diesem Artikel: Ostern HDE

In den Osternestern der Verbraucher in Deutschland lagen auch in diesem Jahr wieder vor allem Lebensmittel.

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die die IFH Köln im Auftrag des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter insgesamt 1.500 Personen du