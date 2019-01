Parmaschinken Anspielung ist nicht erlaubt

Ein in Deutschland als „Culatello di Parma“ vertriebener Schinken darf vorerst nicht mehr so verkauft werden, da Name und Aufmachung unzulässig auf den geschützten „Prosciutto di Parma" anspielen. Das hat das Oberlandesgericht Köln jetzt entschieden.

„Prosciutto di Parma“ ist eine europaweit geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.). Damit genießt der Schinken einen umfassenden