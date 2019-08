Polen ASP wandert nach Westen

Foto: Pixabay Farben der Flagge Polens.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt in Polen weiter in Richtung Westen vor. Die oberste Veterinärbehörde des Landes registrierte allein in der Woche vom 22. bis zum 28. Juli insgesamt 28 neue ASP-Funde mit zusammen 45 Wildschweinen, von denen zwei Tiere Antikörper gegen die Seuche und damit eine Teilresistenz aufwiesen, was die Verbreitung der Krankheit im Bestand begünstigt.

Seit Jahresbeginn wurden damit landesweit insgesamt 1.444 ASP-Fälle bestätigt. Hinzu kommt, dass ein Teil der Seuchenfälle in Gege