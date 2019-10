Protest Schlachthof arbeitet wieder

Die Produktion am Schlachthof Kellinghusen in Schleswig-Holstein läuft wieder störungsfrei. Am gestrigen Montag hatten vermummte Demonstranten in den frühen Morgenstunden die Anlage des Unternehmens besetzt und zum Stillstand gebracht.

von Dr. Jürgen StruckNach einem größeren Polizeieinsatz wurde die letzte der rund 25 beteiligten Personen gegen 16:00 Uhr vom Gelä