Russland Notierungen stehen unter Druck

Foto: Pixabay Der „Rote Platz“ in Moskau.

Während in der Europäischen Union die Preise für Schlachtschweine und Schweinefleisch in den vergangenen Monaten spürbar angestiegen sind, war in Russland Preisdruck zu spüren, der sich bis in das kommende Jahr fortsetzen soll.

Wie der Direktor des Nationalen Fleischverbands, Sergej Juschin, kürzlich gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS berichtete, lage