Schieflage Köpa beantragt begleitete Insolvenz

Der Metzger-Filialist Köpa Fleischwaren aus Passau war zuletzt wegen Zahlungsschwierigkeiten in die Schlagzeilen geraten. Inzwischen hat das Unternehmen Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Die Geschäftsführung bleibt also am Ruder, bekommt allerdings einen Sachwalter zur Seite gestellt, in diesem Fall den Rechtsanwalt Dr. Huber