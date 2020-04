Schlachtindustrie Vertragsarbeiter bleiben meist hier

Foto: imago images / teamwork Die Produktion bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück läuft unter verschärften Hygienemaßnahmen.

Die meisten osteuropäischen Beschäftigten in der Fleischindustrie verzichten in diesem Jahr auf den Osterurlaub in der Heimat.

Die Schlachtunternehmen in Deutschland arbeiten weiter mit Hochdruck daran, die schlachtreifen Tiere zu verarbeiten und zu vermarkten. Vor allem bei d