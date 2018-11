Schweine-Märkte Großes Angebot verhindert Preisanstieg

Foto: pixabay/Mutinka Das Angebot an Schlachtschweinen in Deutschland und der EU ist zuletzt gestiegen.

Nach der Feiertagswoche hat das Schlachtschweine-Angebot in Deutschland und in anderen EU-Ländern in der ersten vollen Novemberwoche wieder merklich zugenommen. Zudem sind die Schlachtgewichte aufgrund der feiertagsbedingt verzögerten Schlachtungen gestiegen.

Der in Deutschland von einigen Erzeugern zu Wochenbeginn noch erhoffte Preisanstieg stellte sich deshalb nicht ein. Die Vereinigung der Erzeugergemein