Schweinehaltung Weniger Antibiotika in Belgien

Für das vergangene Jahr haben unsere belgischen Nachbarn die stärkste Reduktion an Antibiotikagaben in der Schweinehaltung seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011 registriert.

Antibiotikaresistenzen in der Nutztierhaltung stellen weltweit eine enorme Herausforderung dar. Das belgische Wissenszentrum „Surveillance of An