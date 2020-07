Schweinemarkt Tönnies passt Preismaske an

Foto: jus In der Volksrepublik China ist Schweinefleisch aus Deutschland begehrt. Die enormen Lieferungen bescheren der Branche hierzulande ein sattes Umsatzplus zwischen Januar und April 2020.

Der Schlachtkonzern reagiert darauf, dass die Produktion am Stammwerk in Rheda nur schleppend in Gang kommt und lässt höhere Schlachtgewichte zu.

Tönnies in Rheda-Wiedenbrück darf zwar nach vier Wochen Produktionsstopp seit Ende vergangener Woche wieder schlachten. Doch „nach wie vor mit reduzie