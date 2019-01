Stalleinbruch Schweine sterben auf Hof Röring

In einem münsterländischen Mastbetrieb verenden zahlreiche Tiere. Damit haben Stalleinbrüche eine neue Dimension erreicht.

Nach einem Einbruch in einem Schweinemaststall in Vreden (Kreis Borken) sind in der Nacht von Sonntag auf Montag 900 Tiere gestorben. Dabei handelt es