Tönnies-Gruppe Neuer Exportmarkt China

Foto: Tönnies Mehr als 60 Mio. Euro investierte Weidemark in den vergangenen zehn Jahren in den Standort Sögel.

Weidemark investiert 60 Millionen Euro für den Handel mit Fernost. In diesem Jahr bietet das Unternehmen wieder Ausbildungsplätze an.

Der Schlacht- und Zerlegebetrieb Weidemark Fleischwaren GmbH & Co. KG in Sögel investiert in die Weiterentwicklung des Betriebs und exportier