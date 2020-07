Tönnies Schlachtung startet verzögert

Foto: imago images / Revierfoto Gegen zehn Uhr liefen die Schlachtbänder in Rheda am Freitag wieder an.

Nachdem am Donnerstagabend nach einer Kontrolle weitere Hygienemaßnahmen gefordert wurden, lief die Schlachtung in Rheda am Freitagmorgen später als geplant an.

Das Hochfahren der Produktion im Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück gestaltet sich schwieriger als erwartet. Die Schlachtung konnte am