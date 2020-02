Tomra Picandet verantwortet drei Marken

Foto: Tomra Food Michel Picandet wurde zum Executive Vice President und Leiter von Tomra Food.

Michel Picandet wurde zum Executive Vice President und Leiter von Tomra Food ernannt. Er trat bereits am 1. Januar 2020 in das Unternehmen ein und wird am Hauptsitz in Leuven, Belgien, tätig sein. In seiner neuen Funktion ist er für die drei Marken Tomra Food, Compac und BBC Technologies verantwortlich.

Bevor er zu Tomra kam, hatte Picandet bei Tetra Pak seit 2013 leitende Positionen als Global und Managing Director inne. Davor leitete er die Abteilun