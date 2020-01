Too Good To Go Sprung in die USA geplant

Foto: Imago Images / Christian Spicker Familienministerin Franziska Giffey besuchte den Stand des Unternehmens auf der Grünen Woche.

Das Start-up „Too Good To Go“ ( TGTG ) will 2020 global expandieren. Neben dem Debüt in den Vereinigten Staaten plant die Intiative eine Wissensplattform in Deutschland und feiert die B Corp Zertifizierung.

Der Markteintritt in den USA soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Too Good To Go wird dort mit vielen Partnern zusammenarbe