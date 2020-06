Veranstaltungen des Fleischerhandwerks Virtuell oder analog?

Foto: Messe Stuttgart Dank passendem Sicherheits- und Hygienekonzept kann die Süffa wie geplant im November 2020 stattfinden.

Nachdem zur Hochzeit der Corona-Pandemie in Deutschland alle Messen und Kongresse bis hin zun kleinen Meetings abgesagt wurden, keimt nun angesichts der Lockerungen erste Hoffnung auf einen Herbst in "neuer Normalität". Die Süffa in Stuttgart soll mit Hygieneauflagen stattfinden. Der DFV sammelt derzeit noch Optionen für seinen Verbandstagin Sinsheim.

Für den Herbst ist in Sinsheim die Mitgliederversammlung des Deutschen Fleischer-Verbands (DFV) geplant. Ob allerdings die baden-württemberg