Verbraucherpreise Nahrungsmittel werden zu niedrig gehandelt

Foto: Claudia Hautumm / pixelio.de

Die Preise für Nahrungsmittel sind viel zu niedrig, da sie externe Kosten aus Umweltbelastungen nicht enthalten.

Dies ist das klare Ergebnis der Studie „How much is the dish - was kosten uns Lebensmittel wirklich?“ von Wissenschaftlern der Universit&a