Verpackungen AMB übernimmt PTS

Foto: AMB Die Firmenzentrale der AMB Spa in Amaro, Udine, Italien.

Der italienische Spezialist für Lebensmittelverpackungen AMB übernimmt Prime Tray System in Gauting bei München. Mit dem Kauf stärkt der in San Daniele in Friaul ansässige Anbieter seine Marktposition in Deutschland und der gesamten DACH-Region.

Der bayerische Anbieter PTS hat in den letzten 20 Jahren bereits Produkte aus dem AMB-Sortiment vertrieben. Die Norditaliener decken eine breite Palet