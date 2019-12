Volksrepublik China Schweinefleisch treibt die Inflation

Foto: imago images / ZUMA Press Die hohen Preise für Schweinefleisch steigern die Nachfrage für andere Fleischarten, die sich dadurch ebenfalls verteuern.

Die Preise für Schweinefleisch sind in China in diesem Jahr doppelt so hoch wie 2018. Für die Verbraucher steigen dadurch die Ausgaben für Lebensmittel um fast ein Fünftel.

In China macht sich der deutliche Anstieg der Lebensmittelpreise als Inflationstreiber bemerkbar. Wie das nationale Statistikamt bekanntgab, belief si