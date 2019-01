Weimarer Wurstwaren Tönnies schließt Standort

Der Produktionsstandort der Lutz-Gruppe in Nohra bei Weimar wird in Kürze geschlossen. Die Überprüfung der Betriebsstätte ist abgeschlossen. Eine betriebswirtschaftliche Analyse ergab einen horrenden Investitionsstau am Standort. Unternehmensführung und Betriebsrat beenden Gespräche. Die Unternehmensführung der Lutz-Gruppe hat die derzeit 30 Mitarbeiter am gestrigen Dienstag (8. Januar) darüber in einer Betriebsversammlung informiert.

Nach intensiver Analyse des Standorts musste die Geschäftsführung der Lutz-Gruppe Ende 2018 feststellen, dass sich im Betrieb der Weimarer W