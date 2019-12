Teilverkauf Herta wird spanisch

Foto: Herta / Nestlé Nestlé verkauft Wurstsparte von Herta an Casa Tarradellas

Die Konsolidierung bei den Herstellern von Wurst und Fleischwaren geht weiter: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé verkauft die Mehrheit (60 Prozent) an seiner Wurstmarke Herta an den spanischen Lebensmittelkonzern Casa Tarradellas. Nestlé will seine verbleibenden Anteile von 40 Prozent in das gemeinsame Joint Venture einbringen.

Der Verkauf betrifft die in sechs europäischen Ländern erhältliche Herta-Charcuterie (Wurst und Fleischwaren) sowie Teigprodukte der Ma