Zur-Mühlen-Gruppe Zurück zu den Kernstärken

Foto: jus Bei Lutz hat man die Marke Lechtaler nach zehn Jahren Pause erfolgreich neu positioniert.

Die Lutz-Gruppe hat turbulente Zeiten hinter sich gelassen. Heute blicken CEO Axel Knau von der Zur-Mühlen-Gruppe sowie Geschäftsführer Chris Paul Herfurt und Hans-Peter Schiffer, Werksleiter am Standort Landsberg am Lech, mit Elan und Zuversicht in die Zukunft.

2017 übernahm der Tönnies-Konzern den oberbayerischen Wurstspezialisten aus der Insolvenz der Lutz-Gruppe. Der Fleischverarbeiter mit einer