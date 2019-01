Zusammenschluss Neue Zeiten bei Gmyrek

Foto: Gmyrek Produktionsstandort der Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren in Gifhorn.

Für die Gmyrek-Gruppe bricht ein neues Zeitalter an. Das Familienunternehmen aus Gifhorn mit einer weiteren Betriebsstätte in Harsleben (Landkreis Harz) wird Teil der Group of Butchers mit Sitz in den Niederlanden.

Den „Erwerb der alleinigen Kontrolle“ über die Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, die Egon Gmyrek GmbH & Co. KG (b